WhatsApp намерен судиться с израильским разработчиком шпионского ПО

WhatsApp направил в суд США жалобу на израильскую компанию NSO Group, обвинив ее в слежке за пользователями мессенджера.

Как говорится на сайте WhatsApp, иск против NSO Group, а также её материнской компании Q Cyber Technologies был подан в суд Калифорнии.

«Этой первый случай, когда поставщик услуг связи предпринимает юридические действия против частной компании, которая осуществила атаку в отношении его пользователей», – указано в сообщении.

Отмечается, что в мае 2019 года в WhatsApp смогли остановить «сложнейшую кибератаку», в ходе которой мессенджер был использован для рассылки вредоносного программного обеспечения на 1400 телефонов. Вирус попадал на устройства через видеозвонки, при этом разработанное NSO Group вредоносное ПО срабатывало, даже если абонент не брал трубку. По словам представителей компании, были заражены телефоны дипломатов, сотрудников СМИ, а также общественных деятелей из Мексики, Бахрейна и ОАЭ.

«Атака была специально разработана, чтобы получить доступ к сообщениям после их расшифровки на заражённом устройстве, используя факторы уязвимости приложения и операционные системы мобильных телефонов», – подчеркивается в заявлении.

WhatsApp намерена добиваться постоянного судебного запрета для NSO Group на пользование ее сервисами.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в WhatsApp попросили обновить приложение, чтобы избавиться от уязвимости, которая позволяла получить доступ к сообщениям пользователя с помощью зараженного GIF-файла.