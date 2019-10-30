Москва впервые примет финал студенческой олимпиады по программированию ICPC

Финал международной студенческой олимпиады по программированию ICPC впервые пройдет в Москве с 21 по 26 июня 2020 года, сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ. Ранее Россия принимала его в 2014 году в Екатеринбурге и в 2013 году в Санкт-Петербурге.

Формально принимать финал соревнования будет университет МФТИ, однако организовывать мероприятие будет лично глава Правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая в роли главы оргкомитета. Как сообщается, Правительство страны уже выпустило соответствующее распоряжение по подготовке чемпионата. В процессе будут задействовать Минкомсвязи, МИД, Минздрав, Роспотребнадзор, ФТС, ФСБ, МВД, правительство Москвы и Росгвардию.

Российские команды становятся победителями олимпиады уже восемь лет подряд с 2012 года. Последние два года победу одержали студенты МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством Елены Андреевой, а до этого сборные ИТМО и СПБГУ, тренерами которых выступали Андрей Станкевич и Андрей Лопатин соответственно.

Глава Минкомсвязи Константин Носков выразил уверенность, что Москва проведет «лучший чемпионат мира по программированию за всю его историю». Он также сообщил, что в ходе «Цифровой недели» будет также реализовано множество профильных мероприятий. Финал олимпиады будет проходить в Манеже, а её открытие в парке «Зарядье».

Чемпионат ICPC проводится с 1977 года, в нем принимают участие десятки тысяч студентов из более чем трех тысяч университетов мира. На его финал Москву, как сообщают в пресс-службе ведомства, приедут 140 команд из 50 стран.