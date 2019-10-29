Фильмы в РФ начнут озвучивать с помощью нейросети, синтезирующей голоса звезд

Screenlife Technologies Тимура Бекмамбетова и разработчик сервиса «Робот Вера» Stafory запустили нейросеть для озвучки.

Как сообщается на сайте проекта, получившего название Vera Voice, работа сервиса основывается на нейросети, которая производит анализ голоса и выдает его оцифрованную копию на русском языке.

«Для синтеза голоса достаточно нескольких часов аудиоданных, озвученных обладателем голоса, и оцифрованного текста, который он зачитывает. Аудиопоток и текст выгружаются в несколько нейронных сетей одновременно, одна генерирует спектрограмму звука (его визуальное изображение), а вторая — непосредственно звук», — объясняет сооснователь Stafory Владимир Свешников.

Сервис планируется использовать для озвучки игр, книг, фильмов, рекламы и других проектов. С обладателями голосов при этом будут заключать специальные договоры. Кроме того, по словам Тимура Бекмамбетова, одна из главных задач проекта — «отлавливать подделки и защищать известных людей от несанкционированного копирования их образов».

Ранее Sobesednik.ru писал, что СМИ с помощью нейросети Bubble Face представили известных российских политиков в образе злодеев из комиксов.