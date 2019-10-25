Российских политиков "превратили" в злодеев комиксов с помощью нейросети Bubble

Российское издательство Bubble Comics запустило нейросеть, позволяющую обрабатывать фото в стиле графических романов.

Нововведением от Bubble заинтересовался портал Znak.com, который загрузил в приложение фотографии Игоря Сечина, Александра Бастрыкина, Сергея Лаврова, Сергея Собянина и других российских политиков. При этом нейросеть, обработав снимки, сделала их похожими на злодеев комиксов.

Отмечается, что воспользоваться сервис Bubble Face можно на любом мобильном или десктопном браузере — достаточно включить камеру или загрузить картинку из галереи. Русскоязычные пользователи соцсетей уже начали массово делиться получившимися обработанными фотографиями.