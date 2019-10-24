Медведев счел разработку законов самым сложным в дистанционном регулировании

Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил систему мониторинга опасных промышленных объектов, тестированием которой совместно с Ростехом сейчас занимается Ростехнадзор. Он подчеркнул, что система позволит сместить акцент с наказания на профилактику, сообщает «КоммерсантЪ».

«Нужно обратить внимание на активное использование в контрольно-надзорной деятельности дистанционных технологий — это важно и удобно — и проработать связанные с этим вопросы: раньше в законодательстве такого механизма не было, стало быть, законодательные решения, которые с этим связаны, тоже должны быть новыми», — передает «Российская газета» слова премьера.

Диалог состоялся в рамках совещания по внедрению дистанционного контроля через реформу контрольно надзорной деятельности (КНД), где Медведев отметил, что самая сложная задача в этом — законодательно закрепить использование дистанционных технологий.

Отмечается, что реформа КНД будет основываться на двух базовых законопроектах, разработку которых правительство завершит уже в скором времени. Речь идет о инициативах об обязательных требованиях и о государственном и муниципальном контроле.

При том, что Ростехнадзор с одобрения вице-премьера Максима Акимова разработает новую цифровую платформу в рамках национального проекта «Цифровая экономика», в ведомстве жалуются на устаревшее техническое оснащение: большинство компьютеров и оборудования в распоряжении Ростехнадзора старше пяти лет, а в проекте бюджета средств на это не предусмотрено.

Ведомство работает над внедрением системы «Электронный инспектор», благодаря которой у продпредприятий появится возможность корректировать отчетность самостоятельно, до вмешательства инспекторов, что позволит сэкономить большое количество времени. Запуск системы будет осуществляться в течение полугода после завершения мероприятий по так называемой «регуляторной гильотине».

«Теперь нам надо понять, можем ли мы достичь правильного баланса между тем, что мы тратим на установку этой системы, и эффектом, который мы получаем для себя», — комментирует председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов последствия пилотного проекта по дистанционному контролю.