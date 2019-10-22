В 50 российских вузов можно будет поступить через интернет

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что 50 российских вузов станут участниками проекта, который позволит абитуриентам поступать в университет через интернет, информирует «Российская газета».

Об этой инновации глава российского правительства сообщил на пленарном заседании международного форума «Открытые инновации». Там же Медведев рассказал, что Россия не отстает от передовых государств в развитии цифровых платформ. В частности, обсуждались перспективы электронного голосования на выборах.

Премьер-министр заявил, что на развитие программы цифровизации российской экономики в период до 2024 годом бюджетом предусмотрено выделение средств в сумме более 1,6 триллионов рублей.