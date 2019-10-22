Телескоп Роскосмоса добрался до орбиты, откуда будет исследовать Вселенную

Телескоп Роскосмоса «Спектр-РГ» достиг расчетной орбиты, с которой будет использоваться для изучения Вселенной, сообщает телеканал «Звезда».

Космический объект отправился в космос с Байконура еще в середине июля. Полет до финальной точки продолжался сто дней.

Телескоп в ближайшие шесть с половиной лет будет использоваться учеными для исследования глубинных просторов Вселенной. Астрофизическая лаборатория Роскосмоса с его помощью будет сканировать звездное небо, черные дыры, источники космического радиоизлучения.