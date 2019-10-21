39% россиян нормально отнеслись бы к проводимой ИИ медицинской операции

Российская венчурная компания (РВК) и Институт национальных проектов провели совместное исследование, посвященное «технологическому оптимизму», результаты которого продемонстрировали «достаточно высокую» веру россиян в научный прогресс.

На вопрос о том, можно ли «при помощи научно-технических достижений решить любые проблемы», 46% российских респондентов ответили положительно, в то время как в странах ЕС этот показатель равен 22%.

Беспилотным дронам в России доверяют 54% людей, в удаленные медицинские консультации верят 40%, столько же респондентов готовы доверить диагностирование не врачу, а искусственному интеллекту, а медицинскую операцию готовы доверить искусственному интеллекту 39% людей. 37% россиян спокойно реагируют на вживление чипа в головной мозг для восстановления слуха, 35% готовы ездить в беспилотном автомобиле, и лишь 17% нормально относятся к искусственно выращенному мясу.

При этом к внедрению беспилотного общественного транспорта со стороны государства респонденты относятся в разы лучше, чем со стороны частных компаний или общественных организаций. Самыми же вероятными покупателями новых технологий являются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

«Выяснилось, что с доверием к технологиям положительно коррелирует, прежде всего, так называемое институциональное доверие. Иными словами, это уверенность в том, что наши социальные институты работают более менее исправно, в том числе региональная и муниципальная власть. Другими важными социокультурными факторами являются индивидуализм, долгосрочный горизонт планирования и толерантность к неопределенности», — говорит один из авторов исследования, декан экономического факультета МГУ и член Совета Директоров РВК Александр Аузан.