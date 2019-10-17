Директор ФСБ указал на исключительность конфликта с Telegram

Александр Бортников заявил, что у ФСБ нет серьезных разногласий ни с одной интернет-компанией, кроме Telegram.

По его словам, компания помогает спецслужбам других государств, однако отказалась сотрудничать с ФСБ. «Telegram работает на территории других стран с представителями в том числе и спецслужб, дает возможность им использовать свой ресурс», – цитирует Бортникова «Интерфакс».

Директор ФСБ указал на то, что развитие технологий дает интернет-пользователям неограниченные возможности, вместе с тем создавая риски для безопасности государства. Он подчеркнул, что между мировыми интернет-компаниями и спецслужбами по этому вопросу «есть определенное понимание».

«Нужно делать так, чтобы не только сами эти структуры принимали участие, как они говорят, в выявлении негативных процессов, в том числе выявлении террористических структур, либо лиц, имеющих к ним отношение, но очень важно эту информацию отдавать тем, кто работает с ней и знает, как и что с этим делать», – сказал Бортников.

Он отметил, что мессенджеры и интернет-компании часто выводят на первый план вопрос приватности частной жизни пользователей, однако, по его словам, «свободы не может быть без безопасности».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал «подорвать пиратский корабль» Telegram в течение года.