С 2016 года следователи использовали данные спутниковой съемки в суде 175 раз

Следственный комитет России 175 раз за четыре года просил «Роскосмос» предоставить данные спутниковой съемки в ходе расследований, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Созданием таких снимков занимается научный центр оперативного мониторинга Земли РКС, который передал следователям «более 1,3 тысячи маршрутов съемки, покрывающих в общей сложности свыше 1,5 млн кв. км территории России».

Как отметил руководитель отдела взаимодействия с потребителями космической информации НЦОМЗ РКС Игорь Никитин, обычно такие снимки используются для решения земельных и имущественных споров, но иногда их используют и для расследования более серьезных преступлений, таких как сброс отходов, незаконное складирование мусора, нелегальная добыча полезных ископаемых, масштабные вырубки леса и несанкционированное использование охраняемых природных территорий.

Данные дистанционного зондирования Земли успешно принимаются в суде как доказательство и приобщаются к делу. Также в РСК отмечают, что доступ к таким снимкам они предоставляют не только следственным органам, но и адвокатским сообществам, и гражданам в рамках расследования уголовных и административных дел.