Telegram обвинили в незаконном размещении и продаже токенов в США

Компания Telegram теперь не имеет права продавать или каким-либо иным способом распространять свои токены в США.

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск в федеральный суд Манхэттена, обвинив Telegram Group Inc. и ее «дочку» TON Issuer Inc. в незарегистрированном размещении и продаже токенов, пишет «Коммерсантъ». В итоге первичное размещение активов в криптовалютах (ICO) компании Павла Дурова было решено приостановить.

«Наши экстренные действия сегодня направлены на то, чтобы не допустить наводнения Telegram на американских рынках токенами, которые, как мы утверждаем, были незаконно проданы», – заявила содиректор Отдела исполнения решений SEC Стефани Авакян. По ее словам, ответчики не предоставили инвесторам данные о токенах Gram, деловых операцях и финансовых условях, а также о факторах риска и менеджменте Telegram, «как того требуют законы о ценных бумагах».

По данным комиссии, оффшорные компании Telegram Group и ее «дочка» TON Issuer Inc. начали привлекать средства для блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) в начале 2018 года. В результате, как утверждает SEC, удалось продать около 2,9 млрд цифровых токенов Gram по засниженным ценам 171 покупателю во всем мире, «в том числе свыше миллиарда токенов 39 покупателям из США».

Отмечается, что в рамках ICO компания Telegram уже собрала 1,7 млрд долларов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Facebook появились мошеннические объявления, предлагающие подключиться к платформе Telegram Open Network Павла Дурова.