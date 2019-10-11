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В Москве внедряют видеосистему по отслеживанию состояния водителей автобусов

Технологии
15:52, 11 октября 2019

В Москве водителей наземного транспорта будет контролировать система видеонаблюдения, основанная на алгоритме нейросетей.

По словам директора службы информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс» Дмитрия Ерзамаева, нововведение должно уменьшить риски аварий на дорогах, связанные с человеческим фактором.

«Инновацию уже успешно протестировали на разных маршрутах в столице. В ближайшем будущем к системе подключат весь парк "Мосгортранса". Это более восьми тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев», – рассказал Ерзамаев.

Отмечается, что система функционирует по принципу программы распознавания лиц. В ней заложен алгоритм, основанный на искусственных нейронных сетях. Камера, установленная в кабине, сканирует лицо водителя и фиксирует признаки усталости, к примеру частое зевание, положение зрачков и век, а также определенную мимику.

Также система будет следить за тем, чтобы водители не использовали мобильные телефоны во время движения.

В случае опасности в кабине раздается звуковой сигнал и срабатывает световое оповещение. После проверки водителя могут снять с рейса или направить на медицинское обследование.

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