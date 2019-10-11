Национальный центр вертолетостроения объединит в себе КБ Миля и Камова

Холдинг «Вертолеты России» объединит конструкторские бюро Миля и Камова в одно АО «Национальный центр вертолетостроения», сообщает «Интерфакс».

Первый этап объединения планируется завершить уже к середине 2020 года, «дальнейшие интеграционные процессы» продлятся до 2022 года. При это бренды КБ Миля и Камова будут сохранены, изменения коснутся лишь организационного процесса.

Объединение позволит инженерам обмениваться своими решениями и более эффективно распределять нагрузку, что, как надеются в руководстве компании, приведет к снижению трудозатрат, ускорит передачу вертолетов в серийное производство, повысит управленческую и производственную эффективность, а также качество качество проектирования.

«По нашим подсчетам, распределение задач между двумя КБ, а также серийными и авиаремонтными заводами холдинга позволит высвободить суммарно 15-20% годовой мощности двух КБ, которую можно будет направить на создание технического задела и разработку новой техники», — приводит слова заместителя гендиректора «Вертолетов России» по научно-технической политике и разработке вертолетной техники Михаила Короткевича «Интерфакс».

Это, как он подчеркнул, позволит избавиться от ненужной конкуренции.