Sony Playstation 5 с улучшенной вибрацией джойстика поступит в продажу до конца года

Выход игровой консоли нового поколения Playstation 5 от компании Sony анонсирован на конец 2020 года, перед новогодними распродажами, сообщает ТАСС со ссылкой на другие публикации.

Разработчики обещают изменить систему вибрации джойстика, которая теперь будет работать реалистичнее за счет нового адаптивного триггера, который, например, позволяет ощущать выстрел из лука и улучшает обратную связь. Также он дольше будет работать автономно.

При установке на консоль игр можно будет загружать только необходимые игровые элементы, например только мультиплеер или только кампанию, что связано с небольшим количеством памяти на жестком диске. Ожидается, что консоль будет поддерживать проигрывание дисков с помощью 4K Blu-Ray-плеера.