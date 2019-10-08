Клишас призвал блокировать нарушающих закон пользователей email-сервисов

В ГД внесли закон, позволяющий блокировать пользователей мессенджеров и email-сервисов за передачу незаконных данных.

По словам автора инциативы, сенатора Андрея Клишаса, ответственного также за закон о «суверенном рунете», данный проект устанавливает понятие «организатор сервиса обмена сообщениями», под которое попадают email-сервисы и мессенджеры, а также обязывает эти приложения в случае фиксации распространения запрещенной информации «полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения».

При этом Клишас подчеркнул, что эти поправки предусматривают исключение из действующего законодательства положений, противоречащих Конституции и обязывающих организаторов сервисов обмена сообщениями проверять содержимое и давать оценку правомерности отправляемых пользователями электронных сообщений.

«Законопроектом на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных Конституцией», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, что после летних протестных акций в Москве Андрей Клишас выступил за деанонимизацию пользователей интернета, посколько именно в Сети, по его мнению, проходит подготовка митингов.