Среди жителей Дагестана выявлено меньше всего пользователей домашних телефонов

Количество домашних телефонных аппаратов в России сократилось за десять лет более чем в полтора раза.

Об этом пишет RT со ссылкой на отчет Росстата. В соответствии с данными ведомства, за период с 2008 по 2018 год число домашних телефонов у проживающих в городах россиян сократилось с 280,4 до 151,6 устройств на тысячу человек, у обитателей сельской местности – с 119,4 до 78,8.

Исследователи выяснили, что больше всего домашних телефонов остаётся у москвичей – 245,7 аппаратов на тысячу человек, а также жителей Санкт-Петербурга (217,7) и Севастополя (215).

Меньше всего домашних телефонов Росстат нашел у жителей дагестанских городов – 4,2 устройства на тысячу населения, Чечни (5,7) и Ингушетии (8,1), а также Тувы (36,4) и Якутии (63,9).

Максимальное количество домашних телефонов в сельской местности приходится на Республику Коми (164,9), Башкирию (162,1), Алтайский край (148,1), Томскую (147,8) и Тюменскую области (138,3). Самый низкий показатель – в сёлах того же Дагестана (0,2), Ингушетии (1,7) и Чечни (2,8), а также Тувы (9) и сельской местности Москвы (13,9).