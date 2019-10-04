Власти Москвы объявили тендер на съемку в городе и области с помощью дронов

Департамент информационных технологий Москвы объявил открытый тендер на предоставление услуг по проведению видеомониторинга города с использованием дронов, сообщает портал «Baza».

Из московского бюджета готовы выделить 60 миллионов рублей на обеспечение «видеосъёмки объектов городской инфраструктуры в городе Москве и иных территорий в пределах Московской области».

Съемка должна производиться исполнителем по указанию департамента в любой день в светлое время суток, при этом трансляция будет вестись на специальный web-портал, взаимодействие которого «с государственными информационными системами Правительства Москвы» должен также обеспечить заказчик. Открытость этой трансляции для общественности не оговаривается.

«Судя по техзаданию, в сумму контракта департамент информационных технологий также закладывает и работу оператора дрона, а это дополнительные расходы. Сейчас есть автономные беспилотники, которые могут летать по заранее заданной траектории без участия оператора. В работе таких дронов тоже закладывается деньги под специалиста, принимающего данные с беспилотника, но это всё равно дешевле, чем полёт дрона, которому для управления необходим оператор», — цитирует издание специалиста по связям с общественностью компании «Коптер экспресс» Вадима Малярчука.