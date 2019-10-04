Число пострадавших от слежки через сталкерское ПО россиян выросло до 10 тысяч

За 2019 год в РФ более чем в два раза выросло число пользователей, подвергшихся слежке через сталкерское ПО.

Об этом со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского» пишет «Интерфакс». «По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысяч юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч», — говорится в сообщении компании.

[Прим. ред.: имеется в виду сталкинг — вид домогательства в виде преследования, розыска или слежения за жертвой.]

При этом специалисты подчеркивают, что во всем мире этот показатель за текущий год увеличился лишь на 35% — до 37 тысяч человек, что говорит о возрастающей опасности слежки именно за российскими пользователями.