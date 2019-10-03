"Зеленую" электроэнергию предложат освободить от НДФЛ до 2029 года

Госдума намерена в октябре провести первое чтение по вопросу о мерах поддержки для производителей экологичной электроэнергии, сообщает «Парламентская газета».

Согласно документу законопроекта, с производителей «зеленой» электроэнергии планируют снять обязательства по оплате налога на доходы физических лиц. Эту меру предлагают установить на период до 1 января 2029 года.

Еще в феврале был принят закон о так называемых обектах микрогенерации. В это понятие входят солнечные панели, ветряные электростанции и другие возобновляемые источники энергии. Закон позволил продавать излишки экологичной электроэнергии сетевым компаниям и в случае необходимости подключаться к обычным электросетям.