Российский конкурент SpaceX и OneWeb не смог найти инвесторов

«Роскосмос» решил исключить из нацпрограммы «Цифровая экономика» проект «Эфир» по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы, так как не нашел для него инвесторов, сообщает «КоммерсантЪ».

Его решено заменить проектом «Сфера», который заключается в развертке 288 спутников с орбитой 870 км, за счет чего достичь полного покрытия земной поверхности. «Эфир» должен был предоставить услуги спутниковой телефонной связи, интернета и услуги получения данных от различных устройств. Его потенциальными конкурентами назывались SpaceX и OneWeb.

В «Роскосмосе» изданию объяснили, что таким образом удастся сильно сократить затраты на реализацию идеи на принципах смешанного государственного финансирования.

Стоимость «Эфира» корректировалась неоднократно, в последний раз – с 299 миллиардов рублей до 533,6 миллиарда рублей.