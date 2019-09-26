За три года на аналог "Википедии" Минкульт потратит 1,7 млрд рублей

Согласно приложению к проекту федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, на субсидию ОАО «Научное издательство "Большая Российская энциклопедия"» выделено 1,7 миллиардов рублей.

Субсидия предоставляется на создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала. Многие называют его российским аналогом «Википедии» - интернет-энциклопедии, открытой для редактирования, которая была основана в начале 2001 года.

В 2020 году на создание её возможного конкурента из бюджета выделят 684,5 миллионов рублей, в 2021 году – 833,5 миллионов рублей, а в 2022 году – 169,1 миллион рублей.

Соответствующий законопроект был подготовлен Минкультом ещё в июле этого года.