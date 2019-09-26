За полгода российские биотех-стартапы провели всего две венчурные сделки

Согласно исследованию компании Dsight, Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций, DS Law и EY, венчурные инвестиции в биотех-стартапы в первой половине 2019 года уменьшились до 5,1 миллиона долларов от двух сделок.

При этом РБК отмечает, что в 2016 году были зафиксированы 24 такие сделки.

На мировом рынке за первое полугодие количество сделок в биотехе выросло до 1,7 тысяч с общим бюджетом в 21 миллиард долларов.

На российском рынке венчурных инвестиций (то есть инвестиций на сумму до 150 миллионов долларов в рискованные, технологичные и потенциально высокодоходные проекты) в первом полугодии 2019 года было зафиксировано 109 новых сделок, а 14 инвесторов вышли из проектов. Это минимальные за последние два года показатели, больше всего сократились инвестиции на ранних стадиях – посевные инвестиции, вложения в стартапы и в компании на стадии роста.

Однако объемы инвестиций выросли и достигли рекордного за последние пять лет уровня в 493,6 миллиона долларов, что почти на четверть больше, чем в первом полугодии 2018 года.