Началась регистрация на олимпиаду первого уровня для школьников "Технокубок"

Началась регистрация на олимпиаду по программированию для школьников «Технокубок 2020», первый этап испытаний пройдет 6 октября, сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

В этом году, согласно приказу Министерства науки и высшего образования РФ, олимпиада будет иметь первый уровень: это значит, что ее победители смогут не только получить сто баллов за ЕГЭ по информатике, но и пройти на профильные образовательные программы любого вуза страны без конкурса.

«Технокубок» проводит Mail.ru Group совместно с МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана. Формально она проводится для школьников 8–11 классов, но принять участие в ней смогут и дети из более младших классов.

Первые этапы олимпиады пройдут дистанционно на базе Codeforces 6 и 26 октября, а также 24 ноября. Очный финал пройдет в марте 2020 года в разных регионах.

«Финалисты октябрьских отборочных раундов "Технокубка" будут приглашены к прохождению отбора на январскую совместную образовательную программу МФТИ и Mail.ru Group в Образовательном центре "Сириус" в Сочи», – цитирует пресс-служба проректора МФТИ, основателя Олимпиадных школ МФТИ, директора финала ICPC 2020 в Москве Алексея Малеева.