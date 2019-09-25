Искусственный интеллект гораздо лучше ищет болезни глаз

Искусственный интеллект более точно анализирует сканы задней части глаза, как показало исследование.

Исследователи установили, что система искусственного интеллекта отличается более точным и детализированным анализом снимков задней части глаза. А это может помочь офтальмологам значительно точнее диагностировать такие заболевания, как глаукома и возрастная макулодистрофия, а также следить за их развитием.

Авторы исследования позволили системе искусственного интеллекта проанализировать снимки, сделанные по методу оптической когерентной томографии (ОКТ). При этом в искусственный интеллект была заложена информация, позволяющая ему проходить через процесс самообучения: многочисленные предыдущие снимки ОКТ, а также их результаты.

Методика ОКТ используется офтальмологами для получения высококачественных снимков глаз, на которых видны различные их ткани. На этих снимках можно рассмотреть ткани толщиной в несколько микрон. Отметим, что, к примеру, волос человека имеет толщину в 100 микрон.

Благодаря ОКТ можно отслеживать толщину тканей оболочки глаз, чтобы определять различные их заболевания. И вот теперь установлено, что читать подобные снимки лучше с помощью системы искусственного интеллекта, которая более качественно их интерпретирует.