В Роскомнадзоре не стали называть цену оборудования для изоляции Рунета

Роскомнадзор начал устанавливать оборудование, которое позволит обеспечить изолированную работу российского сегмента интернета.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров, передает ТАСС. Уточняется, что оборудование будет запущено в тестовом режиме в конце сентября. Испытания пройдут как в лабораторных, так и в полевых условиях.

К проекту присоединились все крупные операторы сотовой связи в России, отметил Жаров. «Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах», – заявил он.

Глава Роскомнадзора добавил, что тестирование будет осуществляться на оборудовании одного производителя. Стоимость техники он пока не уточнил, однако пообещал, что эта информация будет предоставлена: «От уровня установки зависит количество конкретных деталей, которые должны быть приобретены. Поэтому закончим эксперимент, проведем его на нескольких уровнях установки на сетях операторов связи, после этого посчитаем и, естественно, заявимся на деньги, тоже этого от вас скрывать не будем», – сказал глава ведомства.

Закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета был принят весной 2019 года и должен вступить в силу в ноябре. Предполагается, что в случае атаки извне Роскомнадзор возьмет все управление Рунетом на себя.