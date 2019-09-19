Японский геймдизайнер Хидео Кодзима лично представит игру Death Stranding в РФ

Разработчик, дизайнер, сценарист и продюсер видеоигр Хидео Кодзима посетит выставку «ИгроМир» в Москве.

Как передает агентство городских новостей «Москва», японец Хидео Кодзима, считающийся одним из лучших геймдизайнеров современности, приедет в столичный выставочный центр «Крокус Экспо», где с 4 по 6 октября в рамках фестиваля Comic Con Russia будет проходить выставка «ИгроМир».

В пресс-службе фестиваля порталу сообщили, что разработчик лично представит на выставке новую видеоигру Death Stranding, для создания персонажей в которой Кодзима использовал образы актеров Мадса Миккельсена, Нормана Ридуса и Леи Сейду, а также режиссеров Николаса Виндинга Рефна и Гильермо Дель Торо.

Известно также, что российский Comic Con посетит и Миккельсен, который поддерживает дружеские отношения с геймдизайнером.

Напомним, 56-летний Хидео Кодзима известен как создатель серии игр Metal Gear, а также квестов Snatcher и Policenauts.