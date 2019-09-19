Главным приложением в смартфонах россиян стали мессенджеры

Согласно исследованию Deloitte, мессенджеры стали для россиян самым востребованным инструментом в смартфоне, сообщает «КоммерсантЪ».

Самыми популярными мессенджерами были названы WhatsApp, который установлен у 83% людей, затем Viber (61%). Skype используют 53%, а заблокированный в РФ Telegram — 40%, причем за год доля установок последнего выросла на 15%.

При этом общий тренд на популярность мессенджеров сохраняется, так 53% опрошенных стали пользоваться им чаще.

По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, доля звонков через них (35%) пока меньше, чем через сотовых операторов, однако, как отмечает партнер и руководитель направления по работе с операторами связи в СНГ Deloitte Антон Шульга, «индекс востребованности» звонков через мессенджеры значительно вырос — до 31 пункта, — в то время как у сотовой связи сильно упал — до 6 пунктов.

Онлайн-опрос Deloitte проводился в июне среди 1,6 тысячт россиян старше 16 лет из более чем 250 населенных пунктов, данные о динамике основаны на сравнении с аналогичным опросом в июне 2018 г.