Новый сайт Росстата "упал" из-за большого количества запросов

Как сообщает пресс-служба Федеральной службы государственной статистики, сайт Росстата подвергся DDoS-атаке, сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, атака на портал произошла 16 сентября с 10 до 12 утра, какое-то время он не работал.

На момент публикации новости сайт отвечает на запросы с задержкой, информация на нем доступна.

О деталях произошедшего пока не сообщается, в пресс-службе утверждают, что специалисты работают над восстановлением полноценной работы сайта и выяснением обстоятельств.

Отметим, что 14 сентября, в субботу, Росстат сменил версию сайта. Речь в сообщении идет про его новую версию. Информация на старом сайте обновляться перестала.