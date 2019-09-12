"ВКонтакте" запретит загружать книги, не прошедшие проверку на пиратство

Соцсеть «ВКонтакте» подписала антипиратский меморандум с крупными книжными издательствами для защиты авторских прав.

Как передает газета «Ведомости», «ВКонтакте» автоматизирует работу по поиску пиратских книг и введет предварительную проверку до загрузки файлов в соцсеть. Для этого будет использоваться специальная программа Copyright Check, которая начнет сравнивать загружаемые файлы с легальными копиями, и если они не совпадут, пользователь не сможет выложить книгу. При проверке файлов будет использоваться база книжного интернет-магазина «Литрес», а для аудиоверсий — сервис Biblio.

Отмечается, что такие меры призваны бороться с распространением пиратского контента в интернете. Соответствующее соглашение руководство соцсети подписало с крупными книжными издательствами «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», «Аудиокнига», «Литрес», а также Ассоциацией по защите прав в интернете, которая и будет контролировать процесс проверки и удаления файлов.

Представитель «ВКонтакте» эту информацию не прокомментировал. Однако новые правила, по информации «Ведомостей», могут начать действовать уже со следующей недели.