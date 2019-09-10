Власти Москвы и "Яндекс" планируют запустить беспилотный трамвай

Московские власти обсуждают с компанией «Яндекс» перспективы запуска в столице беспилотного трамвая.

Об этом со ссылкой на заместителя мэра и руководителя Департамента транспорта Максима Ликсутова сообщает «Интерфакс».

По словам Ликсутова, московская администрация предложила представителям «Яндекса» попробаовать сделать из обычного трамвая беспилотный. «На мой взгляд, это несколько проще, чем научить машину ездить. Будем ждать результатов», – заявил Ликсутов. Он подчеркнул, что мэрия крайне заинтересована в таком проекте и окажет поддержку его разработчикам. В частности, власти готовы выделить маршрут и предоставить сам трамвай.

Ликсутов отметил, что если беспилотное средство сможет передвигаться по Москве с ее крайне интенсивным движением, то оно «скорее всего сможет ездить в любом городе мира».

Тестирование нового транспорта планируется проводить ночью. При этом в кабине трамвая будет находиться машинист.

Относительно сроков реализации проекта пока информации нет.