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Астрономы анонсировали в 2020 году первое видео черной дыры

Технологии
14:41, 10 сентября 2019

Ученые, занятые в разработке проекта «Телескоп горизонта событий», анонсировали в 2020 году публикацию первого в истории видео с падением веществ в черную дыру, сообщает портал Phys.org.

Сотрудники говорят, что необходимые материалы уже собраны и сейчас они готовы приступить к созданию ролика.

«Я предполагаю, что к концу следующего десятилетия мы будем снимать высококачественные фильмы о черных дырах в реальном времени, которые показывают не только то, как они выглядят, но и как они действуют на космической сцене», - говорит директор проекта Шеп Доулман.

В апреле этого года астрономы опубликовали первое изображение черной дыры Messier 87 в галактике. Всего в команде «Телескопа горизонта событий» состоят 347 ученых со всего света.

Теги: Наука, Космос

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