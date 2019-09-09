В магазинах РФ появятся сканеры для выявления пьяных покупателей спиртного

Вице-премьер Максим Акимов рассказал, что в скором времени россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению.

В интервью газете «Известия» Акопов уточнил, что речь идет о покупке алкогольной продукции с использованием мобильного приложения, заменяющего паспорт гражданина РФ.

«При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость», — рассказал вице-премьер, добавив, что приложение будет работать как оплата товаров и услуг с помощью технологии беспроводной передачи данных.

Кроме того, по словам Акопова, чтобы контролировать и блокировать продажу алкоголя людям с сильным алкогольным опьянением или находящимся за рулем, в магазинах будут установлены либо тачскрины для считывания отпечатков, либо устройства с технологией распознавания лиц. Такие же считывающие устройства в скором времени могут появиться и на российских дорогах, уточняет вице-премьер.

«Это довольно зрелые технологии, мы недалеко находимся от этого», — пояснил он.

Напомним, прототип электронного паспорта, на использование которого россиян начнут переводить в ближайшие годы, российский кабмин продемонстрировал в июле текущего года. Предполагается, что такой документ будет состоять из двух частей — пластиковой карточки с чипом и мобильного приложения.