30% акций научной долины МГУ будут принадлежать правительству Москвы

Президент РФ Владимир Путин передал 30% акций научно-технологической долины МГУ (центр «Воробьевы горы») правительству Москвы, сообщает «Интерфакс».

О том, что часть федеральной собственности планируют передать местной власти, еще в июне говорил ректор университета Виктор Садовничий.

Предполагается, что на территории площадью 17,6 га возведут научный центр, для которого профильными станут такие направления как биомедицина, фармацевтика, нанотехнологии, наномашиностроение, робототехника.

На первый этап строительства потребуется 20 миллиардов рублей, а общие затраты предположительно составят 110 миллиардов рублей.