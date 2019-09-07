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07 сентября, суббота

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[16:06]Чиновникам планируют увеличить размер командировочных
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05 сентября, четверг

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Робот FEDOR рассказал об успешном завершении своей миссии

Технологии
12:29, 07 сентября 2019

Российский робот FEDOR сообщил, что программа испытаний новой системы посадки выполнена им полностью, пишет «Интерфакс».

«Испытание новой системы посадки прошло без замечаний. Программа испытаний выполнена полностью. Спускаемый аппарат взят под охрану», — отчитался робот в своем Twitter.

Накануне стало известно, что «Союз МС-14» с роботом на борту успешно приземлился в Казахстане.

Напомним, корабль стартовал с космодрома Байконур 22 августа. Это был первый пуск «Союза», осуществленный ракетой-носителем «Союз-2.1а». На борту находились около 600 кг груза и российский антропоморфный робот FEDOR.

24 августа корабль не смог состыковаться с МКС. Подойдя к станции на 99 метров, он начал удаляться. В итоге стыковка была произведена только 27 августа. 

На станции с роботом проводились эксперименты, в основном связанные с отработкой мелкой моторики в условиях невесомости. Однако во время опытов были зафиксированы некоторые неполадки. Так, космонавт Алексей Овчинин сообщал о проблемах с включением электропитания и рассматривал вариант «стукнуть по роботу молотком», но в итоге все обошлось.

Робота FEDOR разработали в Фонде перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника». В будущем его планируют использовать для работы в открытом космосе и в российской Лунной программе.

Теги: Космос, Наука

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