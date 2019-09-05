13 ноября в Москве состоится седьмая международная конференция, посвященная партнерскому интернет-маркетингу и рекламе.
На конференции выступят представители топовых интернет компаний, а также лучшие специалисты по привлечению клиентов из интернета.
CPA Life традиционно будет разделена на 3 части:
12 ноября – официальная preparty;
13 ноября – крупнейшая конференция и выставка;
13 ноября – официальная afterparty, новые и лучшие шоу за пять лет.
Ожидается более двух с половиной тысяч участников CPA Life. Не пропустите самую прибыльную конференцию этой осени!