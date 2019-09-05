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Новости дня

05 сентября, четверг

[12:07]"Партии перемен" отказали в проведении митинга на Сахарова 14 сентября
[11:14]У пришедшей в столичный офис ФСБ посетительницы изъяли гранату
[11:00]Власти РФ создадут единую систему учета просмотров контента пользователями
[10:26]ФСБ задержала двоих подростков, готовивших массовые убийства в городе Кушва
[09:55]Дожди, дефицит кислорода и +22 градуса пообещали москвичам 5 сентября

04 сентября, среда

[18:44]Евгению Коваленко, бросившему урну в сторону полицейского, дали 3,5 года колонии
[18:08]СК возбудил дело после падения куска штукатурки на голову гимназистки в Омске
[17:59]Избирком Екатеринбурга снова отклонил заявку на референдум о статусе сквера
[17:55]Кличко отказался покидать пост главы администрации Киева без решения жителей
[17:35]СК возбудил уголовное дело после гибели девочки из Приморья на курорте в Турции
[17:25]YouTube заплатит штраф в 170 млн долларов за сбор данных о детях для рекламы
[17:18]СМИ: в Туркмении задерживают выдачу документов переселяющимся в Россию
[17:17]В Ингушетии выявили майнера, укравшего 130 млн рублей на электроэнергии
[16:59]ГД хочет лишить Deutsche Welle аккредитации из-за отказа ответить на обвинения
[16:41]Приморский подросток, пропавший две недели назад в лесу, найден живым
[16:31]Жители района Зюзино выступили против вырубки парка для строительства храма
[16:20]В пятиэтажном доме в Ангарске Иркутской области произошел хлопок газа
[16:19]S7 вернула актуальное название после сбора средств на высадку миллиона деревьев
[15:49]Amazon внедрит в магазины технологию оплаты по размеру и форме рук
[15:48]Система распознавания лиц на электричках может появиться уже через полтора года
[15:47]В связи с выборами и Днем города в Москве центральные улицы станут пешеходными
[15:43]В Сочи выселили семью, чей дом был снесен под строительство олимпийских объектов
[15:03]Памфилова назвала "Умное голосование" законным вариантом предвыборной агитации
[14:50]Власти Гонконга отозвали вызвавший протест законопроект об экстрадиции в Китай
[14:37]В Екатеринбурге учителей оказалось на 20% меньше, чем ставок в школах
[14:35]Российские СМИ предоставят ГД свои расследования о разжигании протестов
[13:56]Российские врачи и океанологи вместе будут изучать рыб для борьбы с раком
[13:42]Кириллу Жукову дали три года колонии за "причинение боли" росгвардейцу
[13:27]Для планирующих беременность женщин подготовят особый календарь прививок
[13:25]В ГД рассмотрят законопроект об исключении технологических данных из тайны связи
[13:20]Ямпольская объявила об уходе из газеты "Культура" из-за смены издателя
[13:04]Минздрав закупил 10 тысяч упаковок незарегистрированного препарата от эпилепсии
[13:01]Мэр Хабаровска пожаловался на оскорбления в анонимном Telegram-канале
[13:00]В СИЗО "Печатники" поженили женщину и трансгендерного мужчину
[12:40]Deutsche Welle отказалось помочь ГД с поиском "руки Запада" в митингах
[11:28]Комиссия РАН обвиняет Минздрав в сокрытии исследований фармкомпаний
[11:27]Установлено место крушения Су-25УБ, предположительно оба пилота погибли
[11:24]Бренды "Елки-палки" и "Маленькая Япония" выставлены на торги из-за банкротства
[10:59]Песков отказался подтвердить слухи об обмене между Москвой и Киевом 7 сентября
[10:43]Британский парламент будет требовать отсрочки "Брексита" до 31 января


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CPA Life

Технологии
10:44, 05 сентября 2019

13 ноября в Москве состоится седьмая международная конференция, посвященная партнерскому интернет-маркетингу и рекламе.

На конференции выступят представители топовых интернет компаний, а также лучшие специалисты по привлечению клиентов из интернета.

CPA Life традиционно будет разделена на 3 части:

12 ноября – официальная preparty;

13 ноября – крупнейшая конференция и выставка;

13 ноября – официальная afterparty, новые и лучшие шоу за пять лет.

Ожидается более двух с половиной тысяч участников CPA Life. Не пропустите самую прибыльную конференцию этой осени!

https://cpa.life

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Технологии

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В Ингушетии выявили майнера, укравшего 130 млн рублей на электроэнергии

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Колумнисты
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Шеин
Олег

депутат Госдумы

Если говорить о реальной борьбе с бедностью, то начинать надо с отмены налоговых преференций для корпораций и с сокращения рабочей недели

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Баканов
Константин

обозреватель

Владимир Мединский переплюнул и Молотова, и Сталина, которые всю первую половину сентября 39-го как бы стеснялись позорной сделки с Гитлером

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Подавители митингов действуют по одной схеме последние 150 лет, с тех пор, как российское население вообще стало выходить на демонстрации


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