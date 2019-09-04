YouTube заплатит штраф в 170 млн долларов за сбор данных о детях для рекламы

Федеральная торговая комиссия и генпрокурор Нью-Йорка обвинили Google и YouTube в незаконном сборе личных данных детей.

Как передает National Public Radio со ссылкой на сообщение Федеральной торговой комиссии, компания YouTube обвиняется в том, что заработала миллионы долларов, используя для таргетинга рекламы личные данные о несовершеннолетних пользователях и авторах каналов без согласия их родителей.

Так, в обвинении, которое компании предъявили ФТК и генеральный прокурор Нью-Йорка, говорится, что представители Google сообщили Mattel, производителю игрушек Barbie and Monster High, что «YouTube в настоящее время является лидером по охвату детской аудитории в возрасте 6–11 лет среди ведущих собственных каналов».

«YouTube рассказывал потенциальным корпоративным клиентам о своей популярности среди детей. Но когда дело дошло до соблюдения законодательства, компания отказалась признать, что часть ее рекламы была явно ориентирована на детскую аудиторию», — заявил председатель Федеральной торговой комиссии Джо Саймонс.

Отмечается, что теперь Google и YouTube предстоит выплатить 170 млн долларов штрафа, чтобы урегулировать данную ситуацию.

Напомним, в июле текущего года компания Google получила штраф в размере 700 тысяч рублей от Роскомнадзора за отказ фильтровать поисковую выдачу.