В Ингушетии выявили майнера, укравшего 130 млн рублей на электроэнергии

Специалисты «Россети Северный Кавказ» обнаружили в Ингушетии хищение электроэнергии на сумму 130 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент компании по связям с общественностью.

Кража происходила недалеко от села Плиево в Назрановском районе Ингушетии. На объекте было установлено два трансформатора без соответствующей технической документации, которые обеспечивали электроэнергией более 1600 аппаратов для майнинга криптовалюты.

Информация была передана в правоохранительные органы.

Появление криптовалют, получивших довольно большое распространение, до сих пор вызывает в обществе массу дискуссий. В частности, на их добычу, то есть майнинг, расходуется большое количество электроэнергии. Для сравнения, как пишет в своем блоге президент «The Bitcoin Association of Hong Kong» Лео Уиз, однин биткоин потребляет примерно столько же энергии, сколько и вся африканская Республика Конго.

В связи с этим также возникает множество вопросов в сфере государственного регулирования майнинга крипловалют.