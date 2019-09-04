Система распознавания лиц на электричках может появиться уже через полтора года

Генеральный директор производственной компании «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа заявил, что вагоны с распознаванием лиц появятся на направлениях пригородных поездов в течение полутора лет, передает «Интерфакс».

Для реализации проекта, по словам Липы, необходимо, чтобы компания, которой предстоит собирать информацию, получила соответствующую лицензию, а установка оборудования займет всего лишь несколько месяцев.

Ранее агентство «Москва» рассказывало о разработке проекта «Вагон-2023» компанией «Трансмашхолдинг», в которой будет внедрена система по распознаванию лиц. Эта система позволит пассажиру не предъявлять паспорт или билет, если уже известно, что его поездка оплачена.

Также в составах поездов можно будет с помощью мобильного устройства вызвать проводника или заказать еду.