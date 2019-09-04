Amazon внедрит в магазины технологию оплаты по размеру и форме рук

Компания Amazon разрабатывает систему оплаты покупок с помощью жестов для экономии времени на кассах.

Как передает New York Post, в настоящее время Amazon разрабатывает систему идентификации покупателей по размеру и форме рук. Отмечается, что эти данные компания свяжет с аккаунтами клиентов и их платежными данными, позволив им оплачивать покупки с помощью жестов.

Сканеры под кодовым названием «Орвилл», по информации Business Insider, уже к началу будущего года установят в продуктовых супермаркетах Whole Foods, которыми владеет компания. При этом для оплаты покупки клиентам не нужно будет прикасаться к поверхности сканирования – все необходимые параметры система считает с помощью технологии сканирования глубины и компьютерного зрения.

Ожидается, что подобное нововведение позволит сократить время оплаты на кассе с четырех секунд до 300 миллисекунд. Однако пока представители компании отказываются официально комментировать информацию о данной разработке.