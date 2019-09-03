В метро Москвы появится еще одна сеть Wi-Fi с защитой от перехвата трафика

Оператор публичного Wi-Fi «МаксимаТелеком» запустит в столичной подземке закрытую сеть MT по технологии Hotspot 2.0.

Как передает «Коммерсант», новая сеть бесплатного Wi-Fi обеспечит защиту от перехвата трафика и автоматического подключения к фишинговым точкам доступа.

Отмечается, что теперь при подключении к Wi-Fi в московском метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE. Однако чтобы подключиться к сети MT, потребуется установить на устройство доверенный профиль, выпущенный «МаксимаТелеком». Его установка, а также само использование закрытой сети MT также будут бесплатными для пользователей.

По данным издания, в настоящее время профиль от «МаксимаТелеком» пока доступен лишь владельцам устройств на iOS, но в ближайшее время такая возможность появится и на Android-гаджетах.