Клишас призвал запретить анонимность в Сети из-за призывов к протестам

Автор закона о «суверенном рунете», сенатор Андрей Клишас выступил за деанонимизацию пользователей интернета.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на блог Клишаса, сенатор указывает на то, что саморегулирование на уровне сетевого сообщества не позволяет гарантировать пользователям сети безопасность от противоправных действий.

При этом в числе сетевых преступлений Андрей Клишас называет мошенничество, торговлю запрещенными товарами, распространение запрещенной информации, террористическую деятельность, пропаганду суицидов и убийств среди подростков, кибербуллинг, а также подготовку и проведение несогласованных уличных акций.

«Не может не вызывать опасений и активное использование социальных сетей и мессенджеров при подготовке и проведении несанкционированных публичных мероприятий. И Россия в данном случае не является исключением. Потенциальные нарушители правопорядка используют подобные способы взаимодействия как для призывов к участию в таких мероприятиях, так и для распространения конкретных планов действий. Более того, предполагающаяся безнаказанность в условиях анонимности позволяет открыто призывать к совершению актов насилия в отношении представителей правоохранительных органов, обеспечивающих поддержание общественного порядка», — говорится в блоге сенатора.

В связи с этим он предлагает государству взять регулирование данного вопроса в свои руки и принять меры по идентификации пользователей.

Напомним, сенатор Андрей Клишас является одним из авторов так называемого закона о «суверенном рунете», который был принят депутатами Госдумы весной текущего года. Инициатива предполагает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения отечественных операторов связи к зарубежным корневым серверам.