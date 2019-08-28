В Москве начнут тестировать систему аэротакси с использованием вертолета VRT-500

Холдинг «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» сообщили о создании системы аэротакси в столице, передает портал Aviation Explorer.

Гендиректор дочернего предприятия холдинга «ВР-Технологии» Александр Охотько сообщил, что тестовые полеты в пригород и за МКАД стартуют в 2020 году.

Соглашение было подписано на выставке авиасалоне МАКС в Жуковском, где была представлена модель вертолета VRT-500, который и собираются использовать в качестве воздушного общественного транспорта.

«Если концепция безопасности, рентабельность эксплуатации подтвердятся, то тогда уже будем планировать полет из городской черты в зону международных аэропортов. Это самый массовый и прибыльный сегмент», — заявил Александр Охотько.