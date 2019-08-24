Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог с первого раза сесть на МКС

Центру управления полетами не удалось с первого раза посадить корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту.

Об этом со ссылкой на центр сообщает «РИА Новости». Напомним, это первый запуск пилотируемого корабля без экипажа за последние 30 лет. В числе находящихся на борту — только человекоподобный робот «Федор».

Корабль стартовал с космодрома Байконур утром 22 августа. 24 августа он не смог состыковаться с МКС. Подойдя к станции на 99 метров, он начал удалятся на безопасное расстояние — 279 метров.

Руководитель полета российского сегмента МКС космонавт Владимир Соловьев объяснил ситуацию тем, что при стыковке произошли ранее не встречавшиеся колебания. Также он уточнил, что на данный момент корабль находится в автоматическом полете и работоспособен.

В следующий раз попытку произвести посадку осуществят утром 26 августа.