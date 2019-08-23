В Лондоне изобрели костюм против запаха пота

Исследовательница лондонского университета искусств Central Saint Martins Рози Бродхед разработала концепцию боди, который смог бы уничтожать запах человеческого тела, сообщает Reuters.

«Запах на теле вызывает не пот, а бактерии. Поэтому мы включили "здоровые" бактерии в текстиль, чтобы создать здоровый микробиом, который поможет уменьшить запах тела», — говорит аспирантка университета.

Предполагается, что наличие полезных пробиотических бактерий в ткани костюма уменьшит необходимость часто стирать вещи. Доказано, что бактерии выживают при стирке в воде ниже 30 градусов.

Технологию Рози Бродхед могут применить при разработке линии спортивной одежды.