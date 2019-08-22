Минпросвещения отказалось вводить уроки по Dota 2 из-за переутомления учеников

Министерство просвещения отклонило идею о введении в школьную программу уроков по киберспортивным играм.

Напомним, ранее с предложением начать обучать школьников компьютерным играм Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame выступил Институт развития интернета (ИРИ).

Однако в Минпросвещения посчитали такую идею излишней, сославшись на предельную нагрузку современных российских школьников.

«Геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, как в России, так и в опыте зарубежных стран. Однако отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся», — рассказали в пресс-службе министерства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что приветствуют и поддерживают профильные тематические занятия в сфере IТ и программирования, лекции, хакатоны и иные соревнования, способствующие развитию ребенка.