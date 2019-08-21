ФАС не одобрила идею единственной интернет-площадки для главных телеканалов

В конце июля председатель комитета по информполитике в Госдуме Леонид Левин вынес на обсуждение законопроект о создании до 2020 года единой интернет-платформы для трансляции 20 основных телеканалов. Проект направлен против пиратства и позволит контролировать рекламный контент.

Согласно тексту документа, выбирать транслятора будет Роскомнадзор на конкурсной основе. К подрядчику не будут применяться антимонопольные ограничения.

В ФАС назвали эту законотворческую инициативу опасной, сообщает «Коммерсантъ». В письме к Минкомсвязи ведомство настаивает, что исключение любого субъекта из-под контроля антимонопольного надзора недопустимо.

Против инициативы выступили и телекоммуникационные компании. Ассоциация кабельного телевидения отправила Леониду Левину письмо, где пишет об ущербе, который понесут представители 20 основных федеральных телеканалов. В случае создания единственного интернет-транслятора они будут поставлены в зависимость от него.

Ассоциация региональных операторов «Ростелесеть» обратилась к главе Совфеда Валентине Матвиенко с жалобой на то, что инициатива госдумского комитета исключит из эфира региональные передачи и местные сетки вещания для разных часовых поясов.

Замминистра связи Алексей Волин сообщил, что при работе над законом будут учитываться только позиции крупных участников медиарынка.

Автор законопроекта Леонид Левин признал только аргумент оппонентов о проблеме вещания в разных часовых поясах и обещал учесть его при доработке текста документа.