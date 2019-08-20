Отдых со смартфоном в руках отрицательно действует на интеллект

Отдых со смартфоном в руках отрицательно воздействует на мозг, как показали эксперименты ученых из США.

Если во время решения интеллектуальных задач люди используют смартфоны для того, чтобы сделать перерыв и отдохнуть, то впоследствии это не позволяет их мозгу восстановить полноценную продуктивность, что ухудшает результаты данных тестов. К такому выводу пришли исследователи из Университета Рутгерса в США. Они полагают, что смартфоны оказывают подобный эффект, поскольку даже сам взгляд на телефон уже активирует в мозге человека мысли о проверке сообщений, общении с определенными людьми, а также просмотре страниц в интернете.

Когда мы работаем с другими экранами, например компьютеров или ноутбуков, то у нас активируются совсем другие мысли, как считают ученые. В их эксперименте приняли участие 414 студентов, которых попросили решить несколько сканвордов, различающихся по степени сложности. Некоторым давали возможность делать перерыв в середине выполнения теста, и во время этого перерыва они могли получить три предмета: смартфон, компьютер или просто бумажный циркуляр.

Выяснилось, что у тех, кто отдыхал с помощью смартфона, снижение интеллектуальных способностей было наиболее сильным. В частности, им требовалось на 19% больше времени для решения задач, а количество разгаданных слов снижалось на 22% по сравнению с теми, кто отдыхал по-другому.