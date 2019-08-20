Дмитрий Рогозин выступил с похвалой Илону Маску

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин похвалил Илона Маска за то, что он «бросил вызов» российской госкорпорации.

«То, что Маск появился, для нас это тоже хорошо. Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас вызов», — передает слова Рогозина «РИА Новости».

По словам бывшего вице-премьера российского правительства, цены на ракетные пуски Илона Маска являются нерыночными и несправедливыми. Вместе с тем Рогозин выразил уверенность в том, что «Роскосмос» способен составить достойную конкуренцию проектам американского бизнесмена.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава Роскосмоса оценил информационную атаку, якобы организованную против госкорпорации, в $2 млрд.