Новые терминалы Сбербанка узна́ют клиентов в лицо

Сбербанк готов использовать биометрическую систему оплаты в магазинах по изображению лица или отпечатку пальца.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенты банка должны зарегистрироваться прямо в магазине – вставить карту в биотерминал, ввести пароль и предоставить образец – отпечаток пальца. Изображение лица можно отсканировать в отделении Сбербанка. После этого клиенты могут расплачиваться за покупки без карты, используя биометрию.

«Ведомости» обратили внимание на обновленные условия проведения расчетов между банком и торговыми точками, предполагающие использование новых технологий.

Сбербанк уже работал над несколькими проектами, использующими биометрию. Совместный проект с «Азбукой вкуса» Сбербанк запустил в конце 2016 года, но продажа товаров по отпечатку пальца не повлияла на прирост покупок. В январе 2019 года расплатиться «пальцем» можно в 20 магазинах сети. По данным «Азбуки вкуса» зарегистрировались около 400 человек, большинство пользовались биометрической оплатой регулярно. В 2018 году Сбербанк запустил собственную систему сбора биометрии.