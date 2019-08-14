В WhatsApp появилась функция авторизации по отпечатку пальца

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, позволяющую авторизироваться с помощью отпечатка пальца.

Как передает RT, новую опцию добавили в бета-версию 2.19.221 для операционной системы Android. Ранее нововведение добавили в приложение WhatsApp на платформе iOS.

Подключить функцию можно в настройках, в разделе «Учетная запись – Конфиденциальность». Пользователям предлагается выбрать, в каких случаях будет требоваться вход с использованием сканера отпечатков пальцев, и установить временные интервалы автоматической блокировки мессенджера.